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4LIFECHANGERS vom 29.09.2020

PULS 4Staffel 1Folge 273vom 29.09.2020
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Folge 273: 4LIFECHANGERS vom 29.09.2020

5 Min.Folge vom 29.09.2020Ab 6

So wird man durch eine Stammzellenspende zum Lebensretter. Richtige erste Hilfe bei Kopfverletzungen nach Stürzen. Desinfektionsroboter halten Krankenhäuser keimfrei.

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