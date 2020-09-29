4LIFECHANGERS vom 29.09.2020 Jetzt kostenlos streamen
4Lifechangers
Folge 273: 4LIFECHANGERS vom 29.09.2020
5 Min.Folge vom 29.09.2020Ab 6
So wird man durch eine Stammzellenspende zum Lebensretter. Richtige erste Hilfe bei Kopfverletzungen nach Stürzen. Desinfektionsroboter halten Krankenhäuser keimfrei.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
4Lifechangers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen