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4LIFECHANGERS vom 03.11.2020

PULS 4Staffel 1Folge 308vom 03.11.2020
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Folge 308: 4LIFECHANGERS vom 03.11.2020

5 Min.Folge vom 03.11.2020Ab 6

Die Themen: - Einsatz für blinde Menschen: ein Braille-Ring soll mobiles Lesen einfacher machen. - So bleibt Ihr Herz trotz Diabetes gesund. - Stressreduktion durch Kunsttherapie: so funktioniert's.

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