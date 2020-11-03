4LIFECHANGERS vom 03.11.2020Jetzt kostenlos streamen
4Lifechangers
Folge 308: 4LIFECHANGERS vom 03.11.2020
5 Min.Folge vom 03.11.2020Ab 6
Die Themen: - Einsatz für blinde Menschen: ein Braille-Ring soll mobiles Lesen einfacher machen. - So bleibt Ihr Herz trotz Diabetes gesund. - Stressreduktion durch Kunsttherapie: so funktioniert's.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
4Lifechangers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen