4Lifechangers
Folge 343: 4LIFECHANGERS vom 08.12.2020
5 Min.Ab 6
Die Themen: - Lagebericht: So hilft die "Gruft" obdachlosen Menschen in Wien. - Tiiief Einatmen und ausatmen: Grundlage für Gesundheit und Wohlbefinden. - Knochen aus dem 3D-Drucker: So funktioniert die High-Tech-Fertigung.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4Lifechangers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen