Folge 357: 4LIFECHANGERS vom 22.12.2020
5 Min.Ab 6
Die Themen: - Eine Österreicherin segelt um die Welt, um Mikroplastik und seine Wirkung auf unsere Gesundheit zu erforschen. - So bringt man die eigene Haut trotz Neurodermitis gut durch den Winter. - Erste-Hilfe-Tipp: So reagiert man nach Gasunfällen richtig.
Produktion:AT, 2020
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
