4Lifechangers vom 12.07.2022Jetzt kostenlos streamen
4Lifechangers
Folge 189: 4Lifechangers vom 12.07.2022
5 Min.Folge vom 08.07.2022Ab 6
Die Themen: - Trendsport "Jugger": ein Selbstversuch der unbekannten Sportart - Kompakt erklärt: Darum ist Bewegung gesund
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4Lifechangers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen