Land Rover Experience Tour Australien

Staffel 1Folge 1
Folge 1: Land Rover Experience Tour Australien

28 Min.Ab 6

3.615 Kilometer Wegstrecke über 21 Tage, tausende Liter Diesel Verbrauch, 19 Land Rover Discovery Sport, eine Crew und mittendrin: Sechs unerfahrene Deutsche, die sich auf den Weg durchs australische Outback machen, von Nhulunbuy im Northern Territory durch den Gergory National Park bis zum Ayers Rock. Aufgeschlitzte Reifen und feststeckende Autos sind an der Tagesordnung, auch Totalschäden bleiben nicht aus. Bei über 40 Grad kämpfen sich Teilnehmer und Fahrzeuge der Land Rover Experience Tour Australien tapfer von Tag zu Tag durch viele Herausforderungen bis zum Ziel - ein unvergessliches Erlebnis.

