Staffel 1Folge 22vom 21.10.2025
5 Freunde
Folge 22: Ein Seehund Dreht Durch
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Jo, Max, Dylan und Timmie sind immer noch zu Besuch bei Allie in Malibu. Eines Tages bemerken sie einen vermummten Mann, der in ihrem Garten ein Loch buddelt. Sie nehmen die Verfolgung auf, aber der Maskierte entkommt ihnen.
5 Freunde
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Marathon Media