Staffel 1Folge 25vom 21.10.2025
5 Freunde
Folge 25: Das Amulett Der Kleopatra
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Im Museum von Falcongate wurde eingebrochen. Doch erstaunlicherweise ist nichts gestohlen worden. Der Übeltäter scheint nur darauf aus gewesen zu sein, wahllos Verwüstungen anzurichten. Ein Modell der Titanic wurde zerstört, einige Schmetterlings-Schaukästen zertrümmert und ein echtes Pharaonengrab verwüstet.
5 Freunde
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Marathon Media