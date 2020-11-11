Tim & Carsten vs. Ute & SilkeJetzt kostenlos streamen
5 Gold Rings
Folge 23: Tim & Carsten vs. Ute & Silke
43 Min.Folge vom 11.11.2020Ab 6
Heute treten an: Das Arbeitskollegen Tim (40) & Carsten (44) gegen die Schwestern Ute (57) & Silke (50). Bildrechte: SAT.1/Müller, Nils.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
5 Gold Rings
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1