Tobias & Annina vs.Gini & SabineJetzt kostenlos streamen
5 Gold Rings
Folge 26: Tobias & Annina vs.Gini & Sabine
43 Min.Folge vom 16.11.2020Ab 6
Heute treten an: Das Ehepaar Tobias (39) & Annina (39) gegen die Freundinnen Gini (33) & Sabine (40). Bildrechte: SAT.1/Müller, Nils.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
5 Gold Rings
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1