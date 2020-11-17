Frederik & Christiane vs. Jeremy & ChristophJetzt kostenlos streamen
5 Gold Rings
Folge 27: Frederik & Christiane vs. Jeremy & Christoph
43 Min.Folge vom 17.11.2020Ab 6
Heute treten an: Das Ehepaar Frederik (28) & Christiane (29) gegen die Freunde Jeremy (29) & Christoph (34). Bildrechte: SAT.1/Müller, Nils.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
5 Gold Rings
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1