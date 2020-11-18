Andreas & Katrin vs. Manuel & AlexanderJetzt kostenlos streamen
5 Gold Rings
Folge 28: Andreas & Katrin vs. Manuel & Alexander
43 Min.Folge vom 18.11.2020Ab 6
Heute treten an: Das Ehepaar Andreas (40) & Katrin (38) gegen die Freunde Manuel (30) & Alexander (27). Bildrechte: SAT.1/Müller, Nils
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
