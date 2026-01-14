Staffel 1Folge 1vom 14.01.2026
50 Jahre Felix Gottwald - Einer, der sich nicht verbiegen lässt
16 Min.Folge vom 14.01.2026
Er ist der erfolgreichste österreichische Olympia-Sportler aller Zeiten. Seine sieben Olympiamedaillen (drei davon in Gold), seine drei Weltmeistertitel und sein Gesamtweltcupsieg machten aus dem Nordischen Kombinierer einen Sporthelden. Für seinen unbändigen Ehrgeiz, für seine Fähigkeit, "über die Grenzen zu gehen" wurde er von vielen bewundert, seine sportlichen Triumphe allein machen Felix Gottwald aber nicht aus. Ein kritischer Geist, dessen Meinungen aufwecken und manchmal auch polarisieren können. Einer, "der sich nicht verbiegen lässt". Bildquelle: ORF
