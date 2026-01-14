Zum Inhalt springenBarrierefrei
50 Jahre Felix Gottwald - Einer, der sich nicht verbiegen lässt

16 Min.Folge vom 14.01.2026

Er ist der erfolgreichste österreichische Olympia-Sportler aller Zeiten. Seine sieben Olympiamedaillen (drei davon in Gold), seine drei Weltmeistertitel und sein Gesamtweltcupsieg machten aus dem Nordischen Kombinierer einen Sporthelden. Für seinen unbändigen Ehrgeiz, für seine Fähigkeit, "über die Grenzen zu gehen" wurde er von vielen bewundert, seine sportlichen Triumphe allein machen Felix Gottwald aber nicht aus. Ein kritischer Geist, dessen Meinungen aufwecken und manchmal auch polarisieren können. Einer, "der sich nicht verbiegen lässt". Bildquelle: ORF

