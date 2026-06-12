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50 Jahre Lechner Racing

Dokumentation: 50 Jahre Lechner Racing

ORF1Staffel 1Folge 2vom 12.06.2026
Dokumentation: 50 Jahre Lechner Racing

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50 Jahre Lechner Racing

Folge 2: Dokumentation: 50 Jahre Lechner Racing

36 Min.Folge vom 12.06.2026

Walter Lechner prägte über Jahrzehnte den österreichischen Motorsport: vom Fahrer über Gründer einer Rennschule bis zum erfolgreichen Teamchef. Viele Talente wie Wurz, Ratzenberger oder Habsburg profitierten von seinem Gespür. Seine Söhne führten Lechner Racing zu internationalem Erfolg, besonders im Porsche Supercup. Die Familie bleibt ein zentraler Bestandteil des Motorsports und trägt Lechners Vermächtnis weiter.

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