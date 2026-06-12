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50 Jahre Lechner Racing
Folge 2: Dokumentation: 50 Jahre Lechner Racing
36 Min.Folge vom 12.06.2026
Walter Lechner prägte über Jahrzehnte den österreichischen Motorsport: vom Fahrer über Gründer einer Rennschule bis zum erfolgreichen Teamchef. Viele Talente wie Wurz, Ratzenberger oder Habsburg profitierten von seinem Gespür. Seine Söhne führten Lechner Racing zu internationalem Erfolg, besonders im Porsche Supercup. Die Familie bleibt ein zentraler Bestandteil des Motorsports und trägt Lechners Vermächtnis weiter.
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50 Jahre Lechner Racing
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