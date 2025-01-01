70 Jahre Bundesheer - Leistungsschau und Angelobung
2025 ist ein Jahr der Jubiläen: 80 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs, 70 Jahre Staatsvertrag, Neutralitätsgesetz und Bundesheer. Am Nationalfeiertag präsentierte sich das Bundesheer am Heldenplatz in Wien mit Panzern, Hubschraubern und Eurofightern. Mehr als 1.000 Rekruten legten den Treueeid auf die Republik ab, Staatsspitzen halten Ansprachen und Kränze wurden niedergelegt. Innenpolitik-Experte Hans Bürger und Oberst Michael Bauer beleuchteten mit ORF-Moderatorin Rebekka Salzer die aktuellen politischen und militärischen Aspekte rund um den Nationalfeiertag und das Bundesheer beleuchten.
