Folge 3: 70 Jahre Fernsehen: Die spektakulärsten Momente
59 Min.Folge vom 13.06.2025
Im dritten Teil der großen TV-Show präsentieren Fanny Stapf und Andi Knoll die zehn spektakulärsten Momente aus 70 Jahren Fernsehen. Natürlich schön verpackt und sogar nach Besonderheit von Zehn bis Eins nummeriert! Adele Neuhauser, Armin Assinger und Gery Seidl dürfen die Geschenke heute auspacken. Von der Mondlandung über den Seniorenclub, vorbei an Taxi Orange und dem Neujahrskonzert, hat man natürlich auch Franz Klammer nicht vergessen…
