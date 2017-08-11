72 Stunden im Geisterhaus
Folge vom 11.08.2017: Hirams Fluch
45 Min.Folge vom 11.08.2017Ab 12
Scutt Mansion in Joliet, Illinois, ist die perfekte Kulisse für einen Horrorfilm. Kurz nach der Fertigstellung sterben der Besitzer und seine Frau. Auch in den folgenden Jahrzehnten gibt es viele tragische Todesfälle. 2006 erwirbt Seth Magosky die Villa und richtet dort ein Viktorianisches Museum ein. Doch auch er stirbt eines mysteriösen Todes. Das Museum wird geschlossen, die Exponate, darunter eine Puppensammlung, versteigert. Aber im Haus kehrt keine Ruhe ein: Die Geister spielender Kinder werden neben anderen Erscheinungen beobachtet. Nick und Katrina werden hier 72 Stunden verbringen, um herauszufinden, was es mit dem Fluch von Scutt Mansion auf sich hat.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.