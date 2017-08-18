Der Riese von Chatham CountyJetzt kostenlos streamen
72 Stunden im Geisterhaus
Folge vom 18.08.2017: Der Riese von Chatham County
44 Min.Folge vom 18.08.2017Ab 12
Das Chatham County Jail in Savannah, Georgia, wurde 1974 erbaut. Ein Koloss aus Beton und Stahl - errichtet für die Ewigkeit. Trotzdem steht das Gebäude heute leer, denn einstige Wärter und Gefangene berichteten von rätselhaften Erscheinungen. Weit gefährlicher als diese Phänomene waren jedoch die Insassen, vor allem Carl Isaacs Junior, der eines der abscheulichsten Verbrechen begangen hatte. Es heißt, dass seine negative Energie immer noch zu spüren ist. 1989 wird die Anstalt geschlossen, doch Gerüchte über merkwürdige Vorkommnisse halten sich. Nick und Katrina wollen dies überprüfen und lassen sich als erstes Geisterjägerteam im Chatham County Jail einsperren.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.