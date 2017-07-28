72 Stunden im Geisterhaus
Folge vom 28.07.2017: Samuels Schicksal
44 Min.Folge vom 28.07.2017Ab 12
Das „White Hill Mansion“ in Fieldsboro, New Jersey, wurde um 1723 von Robert Field erbaut, doch er wird darin nicht glücklich. Sein Sohn ertrinkt unter mysteriösen Umständen. Während des Unabhängigkeitskriegs werden hier schwerverletzte Soldaten operiert. Nach einigen Besitzerwechseln wird das Haus als Bordell und Mafia-Treffpunkt genutzt. Seit 1992 steht es leer. Doch Besucher haben eine kindliche Gestalt beobachtet, die durch die Flure huscht, und bedrohliche Energien gespürt. Die Geisterjäger Nick und Katrina werden hier 72 Stunden verbringen, in die Geschichte von „White Hill Mansion“ eintauchen und sich unter die verlorenen Seelen mischen.
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Genre:Reality, Paranormal, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.