72 Stunden im Geisterhaus
Folge vom 17.08.2018: Die Stimme aus dem Pool
44 Min.Folge vom 17.08.2018Ab 12
Nick Groff und Katrina Weidman reisen nach West Virginia, wo eines der ältesten Kurhotels der USA steht. Im „Old Sweet Springs“ mit seiner Mineralquelle erholten sich die Reichen ab 1795. Aber die Kolonialisten metzelten die indianischen Ureinwohner nieder, worauf es immer wieder zu mysteriösen Unfällen an der Quelle kam, bis das Gebäude in den 1990ern verlassen wird. Doch ein Hausmeister berichtet von verstörenden Begegnungen und dunklen Gestalten, die durch die Korridore huschen. Vor einigen Jahren hat nun Ashby Berkley das Anwesen gekauft und will es renovieren lassen. Aber vorher sollen die Geisterjäger den merkwürdigen Vorkommnissen auf den Grund gehen.
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Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.