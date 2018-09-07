72 Stunden im Geisterhaus
Folge vom 07.09.2018: Amerikas gruseligste Kneipe
45 Min.Folge vom 07.09.2018Ab 12
„Bobby Mackey’s Music World“ in Kentucky ist ein Mekka für Geisterjäger, denn seit der Eröffnung 1978 kommt es zu schrecklichen Vorfällen. Als ein Mitarbeiter einen Brunnen im Keller der Bar freilegt, entwickelt er so heftige psychische Störungen, dass ein Exorzismus veranlasst wird. Viele glauben, dass die Heimsuchungen durch Pearl Bryan ausgelöst wurden. Ihr Liebhaber Scott und dessen Freund köpften die junge Frau 1896 nach einer verpfuschten Abtreibung und warfen ihren Kopf angeblich in den Brunnen. Deshalb steht für die meisten fest, dass der Mord im Zentrum der paranormalen Aktivität steht. Doch Nick und Katrina haben Zweifel an dieser Theorie.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.