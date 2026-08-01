9-1-1: Lone Star
Folge 10: Konkurrenzkampf
43 Min.Folge vom 22.08.2026Ab 12
Ein privates Rettungsunternehmen namens Paragon versucht, die Patienten der 126. zu übernehmen. Tommy will dies verhindern, zumal Paragon ethisch fragwürdig vorgeht. Als es zu einem Notfall in einem Bus kommt, muss Tommy notgedrungen mit Paragon zusammenarbeiten.
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9-1-1: Lone Star
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: 20th Century Fox International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren