9-1-1: Lone Star
Folge 5: Moralische Zwickmühle
43 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 12
Gegen Marjan läuft ein Disziplinarverfahren, weil sie eine Frau bei einem Einsatz als "verrückt" bezeichnet hat. Nun fordern sie und ihr Ehemann eine öffentliche Entschuldigung sowie eine Verlinkung zu einem Spendenaufruf auf Marjans Instagram-Account. Marjan ist nicht wohl dabei, ihre Follower anzubetteln. Unterdessen erhält Grace immer wieder Notrufe von einem Kind, die sich als Nichtigkeiten erweisen. Es scheint, als kümmere sich die Mutter sich nicht richtig um das Kind.
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9-1-1: Lone Star
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: 20th Century Fox International Television
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