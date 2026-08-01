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9-1-1: Lone Star

Moralische Zwickmühle

Kabel EinsStaffel 4Folge 5vom 08.08.2026
Moralische Zwickmühle

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9-1-1: Lone Star

Folge 5: Moralische Zwickmühle

43 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 12

Gegen Marjan läuft ein Disziplinarverfahren, weil sie eine Frau bei einem Einsatz als "verrückt" bezeichnet hat. Nun fordern sie und ihr Ehemann eine öffentliche Entschuldigung sowie eine Verlinkung zu einem Spendenaufruf auf Marjans Instagram-Account. Marjan ist nicht wohl dabei, ihre Follower anzubetteln. Unterdessen erhält Grace immer wieder Notrufe von einem Kind, die sich als Nichtigkeiten erweisen. Es scheint, als kümmere sich die Mutter sich nicht richtig um das Kind.

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