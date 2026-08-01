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9-1-1: Lone Star

Bombenalarm

Kabel EinsStaffel 4Folge 6vom 08.08.2026
Bombenalarm

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9-1-1: Lone Star

Folge 6: Bombenalarm

43 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 12

Durch seine Zusammenarbeit mit dem FBI weiß Owen, dass das gestohlene Ammoniumnitrat bald für einen Anschlag verwendet werden soll, und er vermutet die Honor Dogs dahinter. Dann explodiert plötzlich deren Hauptquartier. Ein Hinweis lässt Owen erkennen, dass O'Briens Neffe Andy etwas damit zu tun hat. Schließlich geht eine Bombenwarnung am State Capitol ein.

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