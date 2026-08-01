9-1-1: Lone Star
Folge 6: Bombenalarm
43 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 12
Durch seine Zusammenarbeit mit dem FBI weiß Owen, dass das gestohlene Ammoniumnitrat bald für einen Anschlag verwendet werden soll, und er vermutet die Honor Dogs dahinter. Dann explodiert plötzlich deren Hauptquartier. Ein Hinweis lässt Owen erkennen, dass O'Briens Neffe Andy etwas damit zu tun hat. Schließlich geht eine Bombenwarnung am State Capitol ein.
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9-1-1: Lone Star
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Genre:Drama
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: 20th Century Fox International Television
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