sixxStaffel 6Folge 13vom 18.02.2026
42 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12

Im Fitnessstudio kollabieren mehrere Trainierende, doch anders als Hen zunächst vermutet, liegt es nicht an Dehydrierung. In einem Friseursalon bricht Feuer aus und eine der Beteiligten leidet an einer Wasserallergie. Hen muss sich außerdem um eine Frau kümmern, der ein Missgeschick mit einem Sexspielzeug passiert ist. Maddie und Chimney erhalten indes Besuch von ihrer neuen Nachbarin, einer überaus freundlichen Frau, die jedoch keine allzu guten Absichten hegt.

