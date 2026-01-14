Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
9-1-1 Notruf L.A.

Ein furchtbarer Verdacht

sixxStaffel 6Folge 3vom 14.01.2026
Ein furchtbarer Verdacht

Ein furchtbarer VerdachtJetzt kostenlos streamen

9-1-1 Notruf L.A.

Folge 3: Ein furchtbarer Verdacht

43 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12

Samuel wird verdächtigt, der Mörder des vor 45 Jahren getöteten Mädchens Tanya zu sein - ausgerechnet der Fall, der Athena inspiriert hat, Polizistin zu werden. Athena und Bobby treffen auf Tanyas Schwester, die wichtige Hinweise zur Aufklärung des Falls liefert. So sei Tanya ihr damals auf dem Weg zu einer Party nachgelaufen, blieb danach jedoch verschwunden. Nun wurde ihre Leiche einzementiert im Fundament von Athenas Elternhaus gefunden.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

9-1-1 Notruf L.A.
sixx
9-1-1 Notruf L.A.

9-1-1 Notruf L.A.

Alle 1 Staffeln und Folgen