9-1-1 Notruf L.A.
Folge 4: Männerfreundschaften
42 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Am Set der neuen "Bachelor"-Staffel klebt sich ein Fan in die Auffahrt der Villa. Das Team kann den Klebstoff nicht lösen und muss die Frau samt der Pflastersteine ins Krankenhaus einliefern. Bei Maddie geht der Notruf einer älteren Dame ein, die einen Einbrecher in ihrem Haus vermutet. Als die Polizei eintrifft, ist der vermeintliche Einbrecher jedoch tot. Buck will derweil den Hubschrauberpiloten Tommy näher kennenlernen ...
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9-1-1 Notruf L.A.
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Genre:Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: 20th Century Fox International Television & © Season 4: Videorechte: 20th Century Fox International Television, Bildrechte: 2021 Fox Media LLC & © Season 3: Videorechte: 20th Century Fox International Television, Bildrechte: 2019-2020 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved./Zeman, Jack & © Season 2: Videorechte: 20th Century Fox International Television, Bildrechte: 2018-2019 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved./Zeman, Jack & © Season 2: Videorechte: 20th Century Fox International Television, Bildrechte: 2018-2019 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.
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