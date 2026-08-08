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9-1-1 Notruf L.A.

Du kennst mich nicht

Kabel EinsStaffel 7Folge 5vom 08.08.2026
Du kennst mich nicht

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9-1-1 Notruf L.A.

Folge 5: Du kennst mich nicht

42 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 12

Karen und Hen blicken voller Vorfreude auf ihr Pflegekind. Doch es kommt anders, und sie nehmen stattdessen ein anderes Mädchen auf, das ein schweres Schicksal hat. Für Karen und Hen wird dies zu einer herausfordernden Aufgabe. Währenddessen hat Buck ein Treffen mit Tommy geplant. Als zufällig Eddie auftaucht, versucht Buck, sein "Date" geheim zu halten. Tommy zieht daraus den Schluss, dass Buck noch nicht bereit ist, sich auf eine Beziehung mit einem Mann einzulassen.

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