Hochzeit und HalluzinationenJetzt kostenlos streamen
9-1-1 Notruf L.A.
Folge 6: Hochzeit und Halluzinationen
42 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 12
Die Hochzeit von Maddie und Chimney rückt näher. Buck hat eine coole Location für einen Junggesellenabschied für Chim organisiert, doch dieser erscheint nicht wie geplant. Dennoch feiern Buck und Eddie bis in die frühen Morgenstunden und erscheinen zur Hochzeit völlig verkatert. Dort sind bereits alle Gäste und die Braut anwesend - nur der Bräutigam fehlt ...
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9-1-1 Notruf L.A.
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Genre:Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: 20th Century Fox International Television & © Season 4: Videorechte: 20th Century Fox International Television, Bildrechte: 2021 Fox Media LLC & © Season 3: Videorechte: 20th Century Fox International Television, Bildrechte: 2019-2020 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved./Zeman, Jack & © Season 2: Videorechte: 20th Century Fox International Television, Bildrechte: 2018-2019 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved./Zeman, Jack & © Season 2: Videorechte: 20th Century Fox International Television, Bildrechte: 2018-2019 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.
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