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9-1-1 Notruf L.A.

Hochzeit und Halluzinationen

Kabel EinsStaffel 7Folge 6vom 08.08.2026
Hochzeit und Halluzinationen

Hochzeit und HalluzinationenJetzt kostenlos streamen

9-1-1 Notruf L.A.

Folge 6: Hochzeit und Halluzinationen

42 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 12

Die Hochzeit von Maddie und Chimney rückt näher. Buck hat eine coole Location für einen Junggesellenabschied für Chim organisiert, doch dieser erscheint nicht wie geplant. Dennoch feiern Buck und Eddie bis in die frühen Morgenstunden und erscheinen zur Hochzeit völlig verkatert. Dort sind bereits alle Gäste und die Braut anwesend - nur der Bräutigam fehlt ...

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9-1-1 Notruf L.A.
Kabel Eins
9-1-1 Notruf L.A.

9-1-1 Notruf L.A.

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