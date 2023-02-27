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99 - Wer schlägt sie alle!

Die verrückte Gameshow ist zurück!

SAT.1Staffel 3Folge 1vom 27.02.2023
Die verrückte Gameshow ist zurück!

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99 - Wer schlägt sie alle!

Folge 1: Die verrückte Gameshow ist zurück!

122 Min.Folge vom 27.02.2023Ab 6

Eine:r gewinnt, 99 verlieren: In "99 - Eine:r schlägt sie alle!" werden 100 Kandidat:innen ins Spiel um den Gewinn von 99.000 Euro geschickt. Gesucht ist in der Gameshow das größte Allroundtalent: Wer es schafft, in 98 Spielrunden nicht ein einziges Mal letzte:r zu werden, kann im finalen Duell - Spiel 99 - 99.000 Euro gewinnen. Den Weg dahin meistern die Kandidat:innen mit einer Mischung aus Geschick, Sportlichkeit und Cleverness.

Weitere Folgen in Staffel 3

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