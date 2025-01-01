A Million Little Things
Sie kennen sich schon ewig, stehen mitten im Leben, haben sich eine Karriere aufgebaut, Kinder in die Welt gesetzt. Als sich jedoch ein Mitglied einer Clique aus Boston das Leben nimmt, geht eine Welle des Schmerzes durch den Freundeskreis. Der Suizid wirft jedoch auch Fragen für jeden einzelnen auf und veranlasst Eddie, Rome, Katherine, Gary, Maggie und Regina dazu, ihre Lebensweisen und ihre Prioritäten zu hinterfragen.
Genre:Drama
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
