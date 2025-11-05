Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pilot

sixxStaffel 1Folge 1vom 05.11.2025
42 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12

Jon, ein langjähriger Freund von Gary, Eddie und Rome, nimmt sich völlig überraschend das Leben. Als die Freunde bei der Beerdigung zusammenkommen, löst die Reflexion über das Leben und Sterben in jedem einzelnen etwas aus. Es stellt sich heraus, dass Jon mit seinen Suizidgedanken nicht allein war.

sixx
