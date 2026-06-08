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Ab in die Zukunft

Landwirtschaft von morgen

ServusTVStaffel 2Folge 4vom 08.06.2026
Landwirtschaft von morgen

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Ab in die Zukunft

Folge 4: Landwirtschaft von morgen

47 Min.Folge vom 08.06.2026

Bereit für eine erstaunliche Reise ins Jahr 2050? Die Welt verändert sich. Technologie und Wissenschaft beeinflussen das Leben – mit einer oft verwirrenden Schnelligkeit. Aber sinnvolle Innovationen könnten die Tür aufstoßen zu einer Ära außergewöhnlicher Möglichkeiten. Momentan ist die Kreativität von Menschen auf der ganzen Welt gefragt. Die Doku-Reihe zeigt diese Menschen, die mit ihren Ideen und Visionen neue Lösungen für die Zukunft schaffen.

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