Bringen die Mönche im Shaolin Tempel die Teenager auf den richtigen Weg?Jetzt kostenlos streamen
Ab ins Kloster! - Rosenkranz statt Randale
Folge 2: Bringen die Mönche im Shaolin Tempel die Teenager auf den richtigen Weg?
90 Min.Folge vom 27.08.2020Ab 12
Die Teenager Justin, Marcel und Joshua sind zu Gast im Shaolin Tempel in Otterberg. Sie sollen sich in acht Tagen der Tradition, den strengen Regeln und den buddhistischen Ritualen unterwerfen. Die Mönche suchen ihr Glück in einem harten und einfachen Dasein. Sie leben für den Verzicht, die Zurückhaltung, Disziplin und die Suche nach Buddha. Schaffen es die Mönche den drei Teenagern die wahren Werte des Lebens zu vermitteln und ihnen Struktur und Ordnung beizubringen?
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Ab ins Kloster! - Rosenkranz statt Randale
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Kabel Eins