ABBA Silver, ABBA Gold
1 StaffelAb 0
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ABBA Silver, ABBA Gold
Diese brandneue Dokumentation erzählt die Geschichte von ABBA von den Anfängen der Band bis heute. Exklusive Interviews mit allen vier Mitgliedern und bisher unveröffentlichstes Archivmaterial schildern den Weg vom One-Hit-Wonder beim Eurovision Songcontest zur weltweit gefeierten Hitmaschine, deren Songs bis in die Gegenwart hinein ein weltweites Publikum begeistern.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3