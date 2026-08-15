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ABBA Silver, ABBA Gold

ABBA Silver, ABBA Gold: Die Geschichte einer Kultband

ORF IIIStaffel 1Folge 2vom 15.08.2026
ABBA Silver, ABBA Gold: Die Geschichte einer Kultband

ABBA Silver, ABBA Gold: Die Geschichte einer KultbandJetzt kostenlos streamen

ABBA Silver, ABBA Gold

Folge 2: ABBA Silver, ABBA Gold: Die Geschichte einer Kultband

52 Min.Folge vom 15.08.2026

Vom Eurovision Song Contest zum weltweiten Musikphänomen: Die Dokumentation zeichnet die außergewöhnliche Geschichte von ABBA nach. Alle vier Mitglieder kommen in exklusiven Interviews zu Wort, ergänzt durch bislang unveröffentlichtes Archivmaterial. So entsteht ein persönlicher Blick auf den Aufstieg der schwedischen Band und ihre zeitlosen Hits, die bis heute weltweit Millionen Menschen begeistern. Bildquelle: ORF/Stanza Media Limited/Keystone

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