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ABC-Bär

ABC Bär vom 03.09.2024

ORF1Staffel 1Folge 368vom 03.09.2024
ABC Bär vom 03.09.2024

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Folge 368: ABC Bär vom 03.09.2024

14 Min.Folge vom 03.09.2024

Im Baumhaus riecht es diesmal eigenartig. Mona und Iggi finden, dass Box stinkt, woraufhin er sich beleidigt zurückzieht und an seinem Aquarium mit Fischen bastelt. Als der ABC-Bär in die Werkstatt kommt, meint auch er, dass es eigenartig riecht. Der Bär erklärt, dass die Freunde Geruch anders empfinden. Die Freunde singen alle gemeinsam das "Stinkelied". Im Buchstabenspiel ist heute das G an der Reihe. Beim Zahlenspiel kommen die 7 und die 5 vor. Bildquelle: ORF

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