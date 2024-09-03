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ABC-Bär
Folge 368: ABC Bär vom 03.09.2024
14 Min.Folge vom 03.09.2024
Im Baumhaus riecht es diesmal eigenartig. Mona und Iggi finden, dass Box stinkt, woraufhin er sich beleidigt zurückzieht und an seinem Aquarium mit Fischen bastelt. Als der ABC-Bär in die Werkstatt kommt, meint auch er, dass es eigenartig riecht. Der Bär erklärt, dass die Freunde Geruch anders empfinden. Die Freunde singen alle gemeinsam das "Stinkelied". Im Buchstabenspiel ist heute das G an der Reihe. Beim Zahlenspiel kommen die 7 und die 5 vor. Bildquelle: ORF
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