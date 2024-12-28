Zum Inhalt springenBarrierefrei
ABC-Bär

ABC Bär vom 28.12.2024

Staffel 1Folge 477vom 28.12.2024
Folge 477: ABC Bär vom 28.12.2024

14 Min.Folge vom 28.12.2024

Der ABC Bär und seine Tierfreunde reisen mit ihrem lustigen Baumhaus durch das Land, um ihre Zahl- und Buchstabenspiele aufzuführen und erleben dabei jede Menge spannender Geschichten. Im Baumhaus riecht es diesmal eigenartig. Mona und Iggi finden, dass Box stinkt, woraufhin er sich beleidigt zurückzieht und an seinem Aquarium mit Fischen bastelt. Als der ABC-Bär in die Werkstatt kommt, meint auch er, dass es eigenartig riecht. Der Bär erklärt, dass die Freunde Geruch anders empfinden. Die Freunde singen alle gemeinsam das "Stinkelied". Im Buchstabenspiel ist heute das G an der Reihe. Beim Zahlenspiel kommen die 7 und die 5 vor. Bildquelle: ORF

