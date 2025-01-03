Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ABC-Bär

ABC Bär vom 03.01.2025

ORF1Staffel 1Folge 483vom 03.01.2025
ABC Bär vom 03.01.2025

ABC Bär vom 03.01.2025Jetzt kostenlos streamen

ABC-Bär

Folge 483: ABC Bär vom 03.01.2025

14 Min.Folge vom 03.01.2025

Box hat wieder einmal besonders viel zu tun: Nicht nur, dass er die ganze ABC-Bühne steuert, er muss auch noch den Vulkan für die heutige Show fertig stellen, und das ist ganz schön kompliziert. Der ehrgeizige Biber ist deshalb schlecht gelaunt und streitet sich mit seinen Freunden. Das Lied "Sauer sein" hilft ihm zu verstehen, dass es in Ordnung ist, manchmal schlecht gelaunt zu sein, man soll nur versuchen, seine Laune nicht an den Anderen auszulassen. Außerdem in der ABC Show: Der Buchstabe M und die Zahl 8. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

ABC-Bär
ORF1
ABC-Bär

ABC-Bär

Alle 2 Staffeln und Folgen