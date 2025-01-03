ABC Bär vom 03.01.2025Jetzt kostenlos streamen
ABC-Bär
Folge 483: ABC Bär vom 03.01.2025
Folge vom 03.01.2025
Box hat wieder einmal besonders viel zu tun: Nicht nur, dass er die ganze ABC-Bühne steuert, er muss auch noch den Vulkan für die heutige Show fertig stellen, und das ist ganz schön kompliziert. Der ehrgeizige Biber ist deshalb schlecht gelaunt und streitet sich mit seinen Freunden. Das Lied "Sauer sein" hilft ihm zu verstehen, dass es in Ordnung ist, manchmal schlecht gelaunt zu sein, man soll nur versuchen, seine Laune nicht an den Anderen auszulassen. Außerdem in der ABC Show: Der Buchstabe M und die Zahl 8. Bildquelle: ORF
