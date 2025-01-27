ABC Bär vom 07.01.2025 vom 27.01.2025Jetzt kostenlos streamen
ABC-Bär
Folge 488: ABC Bär vom 07.01.2025 vom 27.01.2025
14 Min.Folge vom 27.01.2025
Iggi behauptet, dass es im Baumhaus einen Geist gibt. Die größeren Freunde lachen darüber, aber die kleine Pim bekommt es mit der Angst zu tun. Schließlich isst der Geist sogar Monas Obstkuchen fast auf. Als der ABC-Bär Nagespuren und einen Igelstachel beim Kuchen findet, gibt Iggi zu, dass er den Geist nur erfunden hat, um zu vertuschen, dass er am Kuchen genascht hat. Das heutige Lied: "Der Geist, der Ich war's heißt". Heute werden der Buchstabe B und die Zahl 9 vorgestellt. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ABC-Bär
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0