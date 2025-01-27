Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 488vom 27.01.2025
Iggi behauptet, dass es im Baumhaus einen Geist gibt. Die größeren Freunde lachen darüber, aber die kleine Pim bekommt es mit der Angst zu tun. Schließlich isst der Geist sogar Monas Obstkuchen fast auf. Als der ABC-Bär Nagespuren und einen Igelstachel beim Kuchen findet, gibt Iggi zu, dass er den Geist nur erfunden hat, um zu vertuschen, dass er am Kuchen genascht hat. Das heutige Lied: "Der Geist, der Ich war's heißt". Heute werden der Buchstabe B und die Zahl 9 vorgestellt. Bildquelle: ORF

