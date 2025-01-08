Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ABC-Bär

ABC Bär vom 08.01.2025

ORF1Staffel 1Folge 490vom 08.01.2025
ABC Bär vom 08.01.2025

ABC Bär vom 08.01.2025Jetzt kostenlos streamen

ABC-Bär

Folge 490: ABC Bär vom 08.01.2025

14 Min.Folge vom 08.01.2025

Die Freunde haben eine ganz besondere Idee: Sie wollen den ABC-Bären mit einem Honigkuchen überraschen. Die stolze Mona möchte den Kuchen alleine backen, weil sie die beste Köchin im Baumhaus ist. Aber dann geht alles schief, und sie ist schrecklich verzweifelt. Schließlich sieht sie ein, dass der Kuchen am besten gelingt, wenn alle zusammen anpacken. Beim gemeinsamen Backen singen sie das Lied "Zusammen". Außerdem studieren der ABC-Bär und seine Freunde den Buchstaben L und lernen die Zahl 9. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

ABC-Bär
ORF1
ABC-Bär

ABC-Bär

Alle 2 Staffeln und Folgen