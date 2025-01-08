ABC Bär vom 08.01.2025Jetzt kostenlos streamen
ABC-Bär
Folge 490: ABC Bär vom 08.01.2025
14 Min.Folge vom 08.01.2025
Die Freunde haben eine ganz besondere Idee: Sie wollen den ABC-Bären mit einem Honigkuchen überraschen. Die stolze Mona möchte den Kuchen alleine backen, weil sie die beste Köchin im Baumhaus ist. Aber dann geht alles schief, und sie ist schrecklich verzweifelt. Schließlich sieht sie ein, dass der Kuchen am besten gelingt, wenn alle zusammen anpacken. Beim gemeinsamen Backen singen sie das Lied "Zusammen". Außerdem studieren der ABC-Bär und seine Freunde den Buchstaben L und lernen die Zahl 9. Bildquelle: ORF
