Folge 492: ABC Bär vom 09.01.2025
Folge vom 09.01.2025
In der heutigen Sendung wollen der ABC Bär und seine Freunde ein großes Fest feiern. Mona und Pim möchten dafür gemeinsam die Küche dekorieren. Mona Muh meint, dass sie den besseren Geschmack hat und lässt Pim nicht mitbestimmen. Pim ist deshalb gekränkt. Am Ende sieht sie ein, dass sie auch Pims Ideen berücksichtigen muss. Das große Lied heißt "Regenbogentanz". In dieser Folge wird der Buchstabe D vorgestellt. Außerdem kommen im Zahlenspiel die Zahlen 4 und 5 vor. Bildquelle: ORF
