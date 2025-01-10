ABC Bär vom 10.01.2025Jetzt kostenlos streamen
ABC-Bär
Folge 494: ABC Bär vom 10.01.2025
14 Min.Folge vom 10.01.2025
Mona Muh möchte bei ihrer Zahlenshow besonders hübsch sein und lässt Box dafür einen ganz besonderen Hut basteln. Aber kurz vor ihrem Auftritt spritzen die Platschos ihr Kleid nass, und dann wird Box mit dem Hut auch nicht rechtzeitig fertig. Mona Muh platzt vor Wut und lässt ihren Zorn an Box aus. Der ABC Bär hilft ihr, mit ihren Gefühlen umzugehen und singt zusammen mit ihr das Lied vom "Wuthut". Außerdem lernen die Tiere den Buchstaben A und die Zahl 10. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ABC-Bär
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0