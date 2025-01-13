ABC Bär vom 13.01.2025Jetzt kostenlos streamen
ABC-Bär
Folge 497: ABC Bär vom 13.01.2025
14 Min.Folge vom 13.01.2025
Um den Anderen eine Freude zu machen, hat sich Pim etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Sie möchte ihre Freunde mit selbstgebastelten Schleifen beschenken. Alle sind ganz begeistert, nur Box gefällt seine Schleife nicht, und er zieht sich störrisch zurück. Gemeinsam begreifen die Freunde, dass es aber ganz in Ordnung ist, etwas nicht zu mögen. Das heutige Lied heißt "So bist eben du". In den Spielen kommen der Buchstabe H und die Zahl 4 vor. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ABC-Bär
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0