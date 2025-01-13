Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ABC-Bär

ABC Bär vom 13.01.2025

ORF1Staffel 1Folge 497vom 13.01.2025
ABC Bär vom 13.01.2025

ABC Bär vom 13.01.2025Jetzt kostenlos streamen

ABC-Bär

Folge 497: ABC Bär vom 13.01.2025

14 Min.Folge vom 13.01.2025

Um den Anderen eine Freude zu machen, hat sich Pim etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Sie möchte ihre Freunde mit selbstgebastelten Schleifen beschenken. Alle sind ganz begeistert, nur Box gefällt seine Schleife nicht, und er zieht sich störrisch zurück. Gemeinsam begreifen die Freunde, dass es aber ganz in Ordnung ist, etwas nicht zu mögen. Das heutige Lied heißt "So bist eben du". In den Spielen kommen der Buchstabe H und die Zahl 4 vor. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

ABC-Bär
ORF1
ABC-Bär

ABC-Bär

Alle 2 Staffeln und Folgen