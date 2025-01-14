Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 499vom 14.01.2025
14 Min.Folge vom 14.01.2025

Iggi hat in einem Tierbuch ein Bild von einer Kuh entdeckt und meint, dass Mona Muh ganz anders aussieht als die Kühe aus dem Buch. Auch Box und Pim schließen sich seiner Meinung an, und sie machen sich über Mona lustig. Der ABC-Bär erklärt ihnen, dass die Freunde alle ein wenig anders aussehen als echte Tiere. Anders zu sein ist aber auch gut, denn es macht uns einzigartig und besonders. Gemeinsam singen die Freunde das Lied "Kunderbunt". Außerdem kommen der Buchstabe I und die Zahl 3 vor. Bildquelle: ORF

