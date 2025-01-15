ABC Bär vom 15.01.2025Jetzt kostenlos streamen
ABC-Bär
Folge 501: ABC Bär vom 15.01.2025
14 Min.Folge vom 15.01.2025
In der heutigen Folge werden ganz viele Fragen gestellt, denn Iggi ist heute besonders neugierig. Die Freunde sind genervt von seiner andauernden Fragerei und ermahnen Iggi, damit aufzuhören. Der ABC-Bär macht seinen Freunden klar, dass es wichtig ist, Fragen zu stellen. Durch Fragen lernen wir, und schließlich werden wir durch die Antworten schlauer. Das heutige Lied heißt "Wer, Wie, Was". In den Spielen kommen der Buchstabe J und die Zahl 8 vor. Bildquelle: ORF
