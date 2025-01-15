Zum Inhalt springenBarrierefrei
ABC-Bär

ABC Bär vom 15.01.2025

ORF1Staffel 1Folge 501vom 15.01.2025
ABC Bär vom 15.01.2025

ABC-Bär

Folge 501: ABC Bär vom 15.01.2025

14 Min.Folge vom 15.01.2025

In der heutigen Folge werden ganz viele Fragen gestellt, denn Iggi ist heute besonders neugierig. Die Freunde sind genervt von seiner andauernden Fragerei und ermahnen Iggi, damit aufzuhören. Der ABC-Bär macht seinen Freunden klar, dass es wichtig ist, Fragen zu stellen. Durch Fragen lernen wir, und schließlich werden wir durch die Antworten schlauer. Das heutige Lied heißt "Wer, Wie, Was". In den Spielen kommen der Buchstabe J und die Zahl 8 vor. Bildquelle: ORF

