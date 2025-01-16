ABC Bär vom 16.01.2025Jetzt kostenlos streamen
Folge 503: ABC Bär vom 16.01.2025
14 Min.Folge vom 16.01.2025
Mona hat eine Überraschung vorbereitet, möchte sie aber bis zum Showauftritt geheim halten. Die Freunde sind schon ganz aufgeregt, nur Iggi ist richtig eifersüchtig, dass Mona im Mittelpunkt steht. Er sperrt Mona in der Küche ein, um selbst die Überraschung zu präsentieren. Iggi merkt, dass er einen Fehler gemacht hat und entschuldigt sich bei Mona. Endlich wird die Überraschung enthüllt, und Mona singt das Lied "Schokoladeland." Heute kommen die Zahl 5 und der Buchstabe K vor. Bildquelle: ORF
