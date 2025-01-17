ABC Bär vom 17.01.2025Jetzt kostenlos streamen
ABC-Bär
Folge 505: ABC Bär vom 17.01.2025
14 Min.Folge vom 17.01.2025
Die heutige Folge steckt voller Geheimnisse: Die Freunde haben einen Geheimclub gegründet. Sie machen sich geheime Zeichen aus und tuscheln ständig über streng geheime Dinge. Nur der ABC Bär ist kein Mitglied. Er fühlt sich ausgeschlossen und ist darüber sehr traurig. Die Freunde sehen ein, dass es gemein ist ihn auszugrenzen und nehmen den Bären als Ehrenmitglied im Club auf. Das große Lied heißt heute "Geheim, geheim, geheim". Außerdem in der ABC-Show: der Buchstabe L und die Zahl 4. Bildquelle: ORF
