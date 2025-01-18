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ABC Bär vom 18.01.2025

ORF1Staffel 1Folge 506vom 18.01.2025
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Folge 506: ABC Bär vom 18.01.2025

13 Min.Folge vom 18.01.2025

Box hat ein Kegelspiel gebaut und lädt seine Freunde zum Wettkegeln ein. Zwischen ihm und Iggi entfacht ein verbissener Wettkampf, wer der Bessere ist. Der ehrgeizige Box möchte unbedingt gewinnen, aber weil Iggi das Spiel auch sehr gut beherrscht ist Box deswegen ganz beleidigt. Er verliert die Freude am Spiel. Das große Abschlusslied "Der kleine Floh" hilft Box dabei zu verstehen, dass es beim Spielen um den Spaß und nicht ums Gewinnen geht. Außerdem wird heute der Buchstabe N vorgestellt und es kommen die Zahlen 6 und 7 vor. Bildquelle: ORF

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