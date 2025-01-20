ABC Bär vom 20.01.2025Jetzt kostenlos streamen
ABC-Bär
Folge 507: ABC Bär vom 20.01.2025
13 Min.Folge vom 20.01.2025
Im Baumhaus ist es schrecklich unaufgeräumt. Überall ist Kleidung verstreut, nichts liegt am richtigen Platz. Der Bär ersucht seine Freunde aufzuräumen, aber die Anderen wollen nicht hören. Es müssen erst einige Missgeschicke passieren, damit die Freunde einsehen, dass das Chaos beseitigt werden muss. Gemeinsam räumen sie auf und singen "Das Aufräum-Lied". In den Spielen kommt der Buchstabe O und die Zahl 1 vor. Bildquelle: ORF
