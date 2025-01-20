Zum Inhalt springenBarrierefrei
ABC-Bär
ORF1
Staffel 1
Folge 507
vom 20.01.2025
13 Min.
Folge vom 20.01.2025

Im Baumhaus ist es schrecklich unaufgeräumt. Überall ist Kleidung verstreut, nichts liegt am richtigen Platz. Der Bär ersucht seine Freunde aufzuräumen, aber die Anderen wollen nicht hören. Es müssen erst einige Missgeschicke passieren, damit die Freunde einsehen, dass das Chaos beseitigt werden muss. Gemeinsam räumen sie auf und singen "Das Aufräum-Lied". In den Spielen kommt der Buchstabe O und die Zahl 1 vor. Bildquelle: ORF

